В Рязани пьяная женщина за рулем «Лады» перевозила детей
На нарушительницу составили административный протокол. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
В Рязани пьяная женщина за рулем «Лады» перевозила детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что наряд ППС в Московском районе заметил автомобиль «Лада Калина», который странно двигался, а в салоне находились двое детей.
Полицейские остановили машину и попросили женщину-водителя предъявить документы.
Полицейские заметили у 37-летней рязанки признаки опьянения.
Освидетельствование показало 1,021 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
На нарушительницу составили административный протокол. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.