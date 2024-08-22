В Рязани на трех участках улиц ограничат движение транспорта и парковку

Отмечается, что причиной стало проведение на Рязанской ВДНХ Фестиваля креативных индустрий.

В Рязани на трех участках улиц ограничат движение транспорта и парковку. Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что причиной стало проведение на Рязанской ВДНХ Фестиваля креативных индустрий.

С 22:00 23 августа и до конца мероприятия запретят парковать машины на участках улицы Свободы от улицы Рыбацкой до пересечения с Окским проездом, по Окскому проезду от дома № 15 до пересечения с улицей Свободы.

Там же с 6:00 24 августа и до окончания фестиваля ограничат движения транспорта.

Движение автобусов и маршруток организуют по следующей схеме:

автобусы №№ 41М2, 46 М², 75 М² в прямом и обратном направлении на участке пути от остановки «Кальная ул., д. 7» до остановки «пл. Свободы» следуют по улицам Есенина, Грибоедова, далее по своим маршрутам;

автобусы № 25 в прямом и обратном направлении следуют по улицам Грибоедова, проезд Речников, далее по маршруту.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.