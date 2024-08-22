В Пронском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком

На трассе столкнулись «Хавал Джулион» и большегруз «Вольво» с полуприцепом «Крон».

В Пронском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Трагедия случилась 22 августа, примерно в 18:30 на 243-ем километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 54-летний мужчина за рулем Haval Jolion столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом Krone.

В результате происшествия водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП. Ребенок-пассажир автомобиля Haval Jolion получил травмы. Его госпитализировали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.