В Нижегородской области женщина обнаружила в своем дачном доме труп незнакомца

В Нижегородской области женщина обнаружила в своем дачном доме труп незнакомца. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент произошел в Балахне. Местная жительница два года не посещала участок. Она приехала в сад, чтобы убраться на нем перед продажей, и обнаружила в доме мертвого мужчину.

По предварительным данным, им оказался 34-летний, который пропал в январе. Его опознала сожительница.