В Москве обнаружили тело мужчины в припаркованной машине

В Москве обнаружили тело мужчины в припаркованной машине. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, внедорожник Mercedes-Benz ML 320 с трупом на заднем сиденье нашли возле жилого дома на улице Декабристов в районе Отрадное. Прохожие через окно увидели бледного мужчину без сознания и вызвали полицию и скорую. Оказалось, что неизвестный мертв.

Машина принадлежит 52-летней москвичке. С ней работает полиция.

Устанавливается личность погибшего.