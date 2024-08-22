В Москве обнаружили тело мужчины в припаркованной машине
В Москве обнаружили тело мужчины в припаркованной машине. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT».
По данным портала, внедорожник Mercedes-Benz ML 320 с трупом на заднем сиденье нашли возле жилого дома на улице Декабристов в районе Отрадное. Прохожие через окно увидели бледного мужчину без сознания и вызвали полицию и скорую. Оказалось, что неизвестный мертв.
Машина принадлежит 52-летней москвичке. С ней работает полиция.
Устанавливается личность погибшего.