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В Госдуме предложили возмещать 20% стоимости путевки в детские лагеря
Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

В Госдуме предложили возмещать 20% стоимости путевки в детские лагеря. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на депутатов.

Отмечается, что проект предусматривает возмещение 20% стоимости путевки в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей.

Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Авторы сообщают, что это позволит одновременно поддержать как отдых и оздоровление детей, так и организации, предоставляющие эти услуги.