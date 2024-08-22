В Госдуме предложили возмещать 20% стоимости путевки в детские лагеря

Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

В Госдуме предложили возмещать 20% стоимости путевки в детские лагеря. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на депутатов.

Отмечается, что проект предусматривает возмещение 20% стоимости путевки в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей.

Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Авторы сообщают, что это позволит одновременно поддержать как отдых и оздоровление детей, так и организации, предоставляющие эти услуги.