В Госдуме предложили возмещать 20% стоимости путевки в детские лагеря
Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
В Госдуме предложили возмещать 20% стоимости путевки в детские лагеря. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на депутатов.
Отмечается, что проект предусматривает возмещение 20% стоимости путевки в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей.
Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Авторы сообщают, что это позволит одновременно поддержать как отдых и оздоровление детей, так и организации, предоставляющие эти услуги.