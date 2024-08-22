В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Отмечается, что законопроект уже внесли на рассмотрение.

В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов.

Отмечается, что законопроект уже внесли на рассмотрение.

По данным авторов, в настоящее время иностранцы могут лишиться приобретенного гражданства РФ за преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, а также за распространение фейков о российской армии и совершение преступлений, связанных с диверсионной деятельностью, шпионажем, госизменой.