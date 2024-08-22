В ЦБ заявили, что рязанцы в среднем планируют выплачивать ипотеку 27 лет

Всего с января по июнь банки выдали жителям региона для приобретения жилья 19,8 млрд рублей.

В ЦБ заявили, что рязанцы в среднем планируют выплачивать ипотеку 27 лет. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Отмечается, что срок, на который жители региона брали ипотечный кредит, вырос на 2,5 года.

Всего с января по июнь банки выдали в Рязанской области для приобретения жилья 19,8 млрд рублей.

За год ипотечный кредитный портфель вырос более чем на четверть.