В ЦБ заявили, что рязанцы в среднем планируют выплачивать ипотеку 27 лет
Всего с января по июнь банки выдали жителям региона для приобретения жилья 19,8 млрд рублей.
В ЦБ заявили, что рязанцы в среднем планируют выплачивать ипотеку 27 лет. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.
Отмечается, что срок, на который жители региона брали ипотечный кредит, вырос на 2,5 года.
Всего с января по июнь банки выдали в Рязанской области для приобретения жилья 19,8 млрд рублей.
За год ипотечный кредитный портфель вырос более чем на четверть.