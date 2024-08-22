В Бурятии пятилетний мальчик переехал семилетнего брата на тракторе
В Бурятии пятилетний мальчик переехал семилетнего брата на тракторе. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило издание «Байкал Daily».
Инцидент произошел в Джидинском районе, в селе Оер. Двое несовершеннолетних играли во дворе частного дома без присмотра взрослых. Ребенок забрался в кабину припаркованной сельхозтехники, сумел завести двигатель и проехал несколько метров. Под колесами трактора оказался его семилетний брат.
Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести, подробности о его состоянии неизвестны.
По факту произошедшего проводится проверка.
Фото: УГИБДД по Бурятии.