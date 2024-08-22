В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В четверг, 22 августа, ВСУ атаковали город Шебекино. Пострадал мужчина, его госпитализировали с с осколочным ранением ноги.

Повреждены 7 частных домовладений, в одном частном доме загорелась кровля. Также повреждены один гараж и три легковых автомобиля.

Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях обстрела уточняется.