Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
26°
Птн, 23
29°
Сбт, 24
25°
ЦБ USD 91.69 1 22/08
ЦБ EUR 101.95 1.75 22/08
Нал. USD 89.20 / 89.50 22/08 16:25
Нал. EUR 99.00 / 99.89 22/08 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
8 062
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
4 540
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
7 614
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
6 982
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Студентка РГРТУ Мария Куркина рассказала о начале карьеры в «Зеленом саде»

Студентка РГРТУ Мария Куркина рассказала о начале карьеры в «Зеленом саде». Отмечается, что девушка учится на программиста, окончила третий курс радиоуниверситета, но профессия дизайнера оказалась ей ближе.

Мария начала работать в компании помощником специалиста по рекламе. Она создает презентации, рекламные баннеры, делает анимацию для сайта, занимается дизайном и версткой демонстрационных фотоальбомов.

«В „Зеленый сад“ меня прошлым летом привела мама. Она работает в компании уже несколько лет, ее должность — заместитель главного бухгалтера. Когда прошлым летом я искала подработку, мама посоветовала обратиться в „Зеленый сад“. Оказалось, что здесь с удовольствием берут студентов на практику и платят достойную зарплату», — рассказала Мария.

После практики молодой сотруднице предложили остаться в компании. Специфика работы позволяет совмещать ее с учебой, Маша в основном трудится удаленно. Конечно, приходится грамотно планировать свое время, чтобы все успевать. Летом во время каникул она больше времени проводит в офисе.

«Нравится атмосфера в коллективе, бесплатные обеды, на которые мы часто ходим вместе с мамой. Я люблю создавать красоту, работаю в „Зеленом саде“ с удовольствием. И после получения диплома хочу продолжить карьеру именно здесь. Здорово, что в Рязани есть такая компания, которая принимает молодых сотрудников без особого опыта и создает все условия, чтобы они стали отличными специалистами», — заключила молодая сотрудница.

Дополнительно Маша занимается съемкой и монтажом видеороликов. Эти навыки тоже обязательно пригодятся ей в работе.