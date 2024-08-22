Студентка РГРТУ Мария Куркина рассказала о начале карьеры в «Зеленом саде»

Студентка РГРТУ Мария Куркина рассказала о начале карьеры в «Зеленом саде». Отмечается, что девушка учится на программиста, окончила третий курс радиоуниверситета, но профессия дизайнера оказалась ей ближе.

Мария начала работать в компании помощником специалиста по рекламе. Она создает презентации, рекламные баннеры, делает анимацию для сайта, занимается дизайном и версткой демонстрационных фотоальбомов.

«В „Зеленый сад“ меня прошлым летом привела мама. Она работает в компании уже несколько лет, ее должность — заместитель главного бухгалтера. Когда прошлым летом я искала подработку, мама посоветовала обратиться в „Зеленый сад“. Оказалось, что здесь с удовольствием берут студентов на практику и платят достойную зарплату», — рассказала Мария.

После практики молодой сотруднице предложили остаться в компании. Специфика работы позволяет совмещать ее с учебой, Маша в основном трудится удаленно. Конечно, приходится грамотно планировать свое время, чтобы все успевать. Летом во время каникул она больше времени проводит в офисе.

«Нравится атмосфера в коллективе, бесплатные обеды, на которые мы часто ходим вместе с мамой. Я люблю создавать красоту, работаю в „Зеленом саде“ с удовольствием. И после получения диплома хочу продолжить карьеру именно здесь. Здорово, что в Рязани есть такая компания, которая принимает молодых сотрудников без особого опыта и создает все условия, чтобы они стали отличными специалистами», — заключила молодая сотрудница.

Дополнительно Маша занимается съемкой и монтажом видеороликов. Эти навыки тоже обязательно пригодятся ей в работе.