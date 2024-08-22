Shot: в Курской области ликвидировали американских наемников
По данным канала, наемников из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожили в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку. По предварительным данным, всего в этом бою ликвидировано до 60 военных ВСУ.
В Курской области ликвидировали американских наемников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, наемников из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожили в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку. По предварительным данным, всего в этом бою ликвидировано до 60 военных ВСУ.
Отмечается, что накануне украинские военные предприняли попытку зайти в село, поддерживаемые бронетехникой.