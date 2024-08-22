Рязанский центр социального развития посетил корги-отряд

Воспитанники центра смогли посмотреть выступления собак, а также пообщаться с волонтерами и животными.

В четверг, 22 августа, рязанский центр социального развития посетил корги-отряд «Маруся и друзья». Об этом сообщил ИД «Пресса».

Всероссийское движение существует с 2020 года и объединяет волонтеров со всей страны — владельцев популярной породы. В Рязань приехали собаки из Московской области, чтобы помочь ребятам с особенностями развития.

«Общение с собаками помогает детям. Они по-другому реагируют на этих собак. У нас есть примеры, когда собаки живут в семьях с особенными детьми, воспитанники занимаются с животными в центрах, и у них есть хорошие результаты — открываются возможности, которые от рождения у них были закрыты, решаются многие проблемы», — пояснил основатель отряда Леонид Киселев.

Воспитанники центра смогли посмотреть выступления собак, а также пообщаться с волонтерами и животными.