Рязанские нефтяники высадили в ЦПКиО именную аллею

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании и Рязаньнефтепродукта (входят в НК «Роснефть») совместно с общественниками высадили именную аллею в ЦПКиО.

Более 300 новых насаждений сделают любимое место отдыха среди горожан еще зеленее.

Парк пополнился зимостойкой черемухой, рябиной, можжевельником, гортензией и разноцветными тюльпанами.

По данным компании, в городе это уже третья именная аллея от рязанских нефтяников. Первые две были высажены в Дашково-Песочне — на улице Соколова и в сквере Скобелева.

«Весной этого года в парке мы вместе высаживали семейные клумбы, а сегодня в преддверии нашего профессионального праздника — Дня работников нефтяной и газовой промышленности — мы выступили инициаторами высадки именной аллеи. Это наш подарок горожанам, многие из которых имеют непосредственное отношение к отрасли. Помимо социальной ответственности бизнеса, сегодняшняя акция — одна из составляющих экологической ответственности нашей компании. Уверен, аллея украсит парк и будет приносить пользу экологии нашего города», — сказал заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев.

Кроме того, для участников акции организовали развлекательную программу и сладкий стол.

Охрана окружающей среды в регионе производства — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Коллектив РНПК реализует проекты по модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами, участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению.