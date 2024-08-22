Рязанские хирурги спасли беременную женщину, попавшую в ДТП
Отмечается, что рязанка была на 26 неделе беременности, вместе с семьей она попала в серьезную аварию.
Рязанские хирурги спасли беременную женщину, попавшую в ДТП. Соответствующий пост появился в группе Перинатального центра «Вконтакте».
Отмечается, что рязанка была на 26 неделе беременности, вместе с семьей она попала в серьезную аварию.
Из Ряжска пациентку госпитализировали в ОКБ. Хирурги удалили ей селезенку.
Беременность удалось сохранить.