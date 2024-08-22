Рязанская мэрия оборудует парковочную площадку около вокзала «Рязань-2»

Благоустройство должны провести до 31 декабря 2024 года.

Рязанская мэрия оборудует парковочную площадку около вокзала «Рязань-2». Об этом в четверг, 22 августа, сообщил портал «Вид сбоку».

С исковым требованием в Советский районный суд обратился рязанский транспортный прокурор. Он потребовал администрацию города оборудовать на площади перед железнодорожным вокзалом зону для посадки и высадки маломобильных групп населения вблизи пандуса, а также обустроить парковочные места для инвалидов — не менее 10% от уже имеющихся.

Истец указал, что отсутствие этой инфраструктуры «нарушает конституционные права и свободы инвалидов, лишая их равных возможностей с другими гражданами». Он призывал суд дать два месяца для исполнения этих требований, представитель мэрии просил продлить этот срок до конца 2025 года.

Суд обязал горадминистрацию оборудовать площадь перед вокзалом «Рязань-2» необходимой транспортной инфраструктурой для инвалидов не позднее 31 декабря 2024 года.