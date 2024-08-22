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Рязанка сорвала цепь с шеи собутыльника и скрылась
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

В полицию обратился 54-летний местный житель и рассказал, что на улице Стройкова он познакомился с женщиной. Во дворе дома они распивали спиртные напитки. Неожиданно новая знакомая сорвала с шеи потерпевшего золотую цепочку и скрылась. Заявитель назвал имя злоумышленницы и описал внешность.

Оперативники нашли свидетеля, который видел злоумышленницу и смог дать дополнительные сведения о ней. Грабительницу нашли и задержали. Ей оказалась 34-летняя неработающая жительница Рязанской области. Похищенное преступница успела сбыть.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».