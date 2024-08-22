Рязанцы представили «вкусные» символы региона на московском фестивале

С 1 августа по 8 сентября в Москве проходит масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». В эти дни Манежная площадь станет гастрономическим центром мегаполиса.

Гости знакомятся с кулинарной культурой России и дружественных стран. Здесь проходят баттлы шефов московских ресторанов, открытые мастер-классы на офирах и мангале, а вечером можно послушать любимые хиты от московских кавер-групп.

Рязанская область участвует в фестивале 20-25 августа. Команда шеф-поваров кафе «Старый Мельник», ресторана «Графин» и гастро-бара «Есть», а также представители «Ассоциации кулинаров Рязанского края» представляют кухню региона жителям и гостям столицы. Все желающие могут попробовать калинник, кулебяку с судаком и грибами, курник с куриным филе, грибами и рисом, перловую кашу с белыми грибами, рязанский ломоть, поучаствовать в мастер-классах и викторинах.

Отметим, что рестораторы региона активно участвуют в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», делясь своим опытом и знаниями с предпринимателями Рязанской области сферы общепита на мастер-классах, выездных семинарах и форумах.