Россияне стали на 13% больше тратить на товары для дачи

По данным экспертов, население стало больше интересоваться выращиванием собственных овощей и фруктов.

Россияне стали больше тратить на товары для дачи. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования.

Отмечается, что средний чек по итогам первого полугодия вырос на 13% и достиг 3564 рублей.

Особенно активно в январе — июне жители покупали семена. Спрос на них подскочил на 18%. Продажи саженцев взлетели на 26%. Расходы на садовый инвентарь выросли на 8-9%.

По данным экспертов, население стало больше интересоваться выращиванием собственных овощей и фруктов.