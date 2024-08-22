Российские войска освободили населенный пункт Межевое в ДНР

Потери украинских войск за сутки составили до 2125 человек.

Российские войска освободили населенный пункт Межевое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Потери украинских войск за сутки составили до 2125 человек.

Средствами противовоздушной обороны РФ за сутки сбит самолет МиГ-29 ВС Украины, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции.