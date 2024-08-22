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Павел Малков наградил рязанцев на церемонии ко Дню Государственного флага РФ
Медали, Благодарности и знаки отличия получили представители различных отраслей. Ряд жителей региона удостоили Почетных званий.

Губернатор Павел Малков наградил рязанцев на торжественной церемонии в честь Дня Государственного флага РФ.

Медали, Благодарности и знаки отличия получили представители различных отраслей. Ряд жителей региона удостоили Почетных званий.

Глава региона поздравил всех с Днем Государственного флага Российской Федерации и с заслуженными наградами.

«С триколором наши бойцы сейчас идут вперед, успешно решая задачи в зоне СВО. Гордимся каждым из них и ждем домой с Победой. Мы достойно справляемся с вызовами времени. Все достижения — вклад каждого, кто ответственно и добросовестно трудится. Именно такие люди сегодня в этом зале. И сегодняшние награды — знак нашей благодарности и признания», — заключил губернатор.