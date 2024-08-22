На выезде из Рязани произошло массовое ДТП из-за выкатившегося на дорогу колеса

Отмечается, что авария случилась в четверг, 22 августа, на мосту через Оку.

На выезде из Рязани произошло массовое ДТП из-за выкатившегося на дорогу колеса. Об это пишет « КП-Рязань » со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что авария случилась в четверг, 22 августа, на мосту через Оку.

По данным издания, у грузовика оторвалось колесо и выкатилось на проезжую часть. Произошло столкновение, пострадали несколько автомобилей.

На трассе образовалась серьезная пробка.