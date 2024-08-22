В районе Тамани заметили столб дыма

Telegram-канал Baza сообщает, что в районе порта «Кавказ» отбивают атаку ВСУ.

В районе Тамани заметили столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах, опубликованных каналом, видно задымление в окрестностях порта «Кавказ». Отмечается, что движение по Крымскому мосту закрыто. Официальной информации нет.

Telegram-канал Baza сообщает, что в районе порта «Кавказ» отбивают атаку ВСУ.

По данным Telegram-канала Shot, Украина атаковала порт «Кавказ» в Темрюкском райне Краснодарского края. Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно. В порту сейчас пожар. Атака велась предположительно из Одесской области.

Информация о пострадавших уточняется.