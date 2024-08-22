Министр просвещения РФ сообщил, что 114 школ в приграничных районах перейдут на дистант

Также власти Белгородского района сообщили, что планируют отправлять детей из приграничья в другие регионы для обучения в школах.

Министр просвещения РФ сообщил, что 114 школ в приграничных районах перейдут на дистант. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Кравцова.

По его словам, в Курской области в дистанционном формате будут работать 114 школ.

Также власти Белгородского района сообщили, что планируют отправлять детей из приграничья в другие регионы для обучения в школах.