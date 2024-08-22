Корпорация развития Рязанской области готова принять на сопровождение проекты китайских инвесторов

В Рязани
Обсуждение вариантов инвестиционного сотрудничества продолжили на площадке индустриального парка «Рязанский».
"Для нас ваш визит — это подтверждение серьезности намерений и интереса к развитию сотрудничества, который мы обнаружили в ходе переговоров ровно два месяца тому назад в Китае", — сказал Артем Никитин.
Зампред представил действующую в рязанском регионе систему мер господдержки инвестиционных инициатив, которая признана одной из самых прогрессивных в России. В частности, максимальные преференции по региональным налогам и субсидии на строительство инфраструктуры.
Сопровождение проектов китайских инвесторов готова обеспечить региональная Корпорация развития. Речь идет об оказании помощи в регистрации компании, в оформлении документов на получение полного пакета мер господдержки и о содействии в наборе кадров — специалистов необходимой квалификации.