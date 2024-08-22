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Корпорация развития Рязанской области готова принять на сопровождение проекты китайских инвесторов

В Рязани состоялись переговоры с делегацией руководителей предприятий китайского автохолдинга из китайского города Чунцин. От имени губернатора Павла Малкова гостей из КНР приветствовал зампред регионального правительства Артем Никитин.

Обсуждение вариантов инвестиционного сотрудничества продолжили на площадке индустриального парка «Рязанский».

"Для нас ваш визит — это подтверждение серьезности намерений и интереса к развитию сотрудничества, который мы обнаружили в ходе переговоров ровно два месяца тому назад в Китае", — сказал Артем Никитин.

Зампред представил действующую в рязанском регионе систему мер господдержки инвестиционных инициатив, которая признана одной из самых прогрессивных в России. В частности, максимальные преференции по региональным налогам и субсидии на строительство инфраструктуры.

Сопровождение проектов китайских инвесторов готова обеспечить региональная Корпорация развития. Речь идет об оказании помощи в регистрации компании, в оформлении документов на получение полного пакета мер господдержки и о содействии в наборе кадров — специалистов необходимой квалификации.