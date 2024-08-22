«Газета.ру»: ОСАГО может стать дороже для нарушителей ПДД

Отмечается, что стоимость полиса теперь будет для каждого водителя индивидуальной. Для часто попадающих в ДТП его цена может вырасти на 20-25%, а для тех, кто водит аккуратно — снизится на 10-20%.

ОСАГО может стать дороже для нарушителей ПДД. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на руководителя по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максима Колядова.

По его словам, стоимость полиса теперь будет для каждого водителя индивидуальной. Для часто попадающих в ДТП его цена может вырасти на 20-25%, а для тех, кто водит аккуратно — снизится на 10-20%.

Напомним, в июле этого года полис ОСАГО исключили из перечня документов для регистрации ТС.