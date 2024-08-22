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Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нерасселении аварийного дома в Рязани
Расселение здания, признанного аварийным семь лет назад, планировалось в 2020 году, однако жители продолжают жить в небезопасных условиях.

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нерасселении аварийного дома в Рязани на улице Колхозной. Об этом пишет информационный центр ведомства.

Отмечается, что в следственный комитет России обратился житель Рязани по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Колхозной.

Расселение здания, 1954 года постройки, признанного аварийным семь лет назад, планировалось в 2020 году, однако жители продолжают жить в небезопасных условиях, сроки предоставления иного жилья перенесены на 2025 год.

В настоящее время виновных к ответственности не привлекли.