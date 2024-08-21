В Тюменской области барбер отрезал клиенту кусок уха

В Тюменской области барбер отрезал клиенту кусок уха. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летний молодой человек пошел на стрижку в барбершоп «Викинг» в Тобольске в мае этого года. Записался к 21-летнему мастеру, который недавно вернулся с допобучения. Вместе с волосами барбер отрезал клиенту часть правого уха. Пострадавшему пришлось обращаться за помощью в больницу.

Ущерб от потери куска уха молодой человек оценил в 100 тысяч рублей. Через суд ему удалось взыскать с салона 90 тысяч (60 тыс. — за моральный вред и 30 тыс. — штраф за нарушение прав потребителя).