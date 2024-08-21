В Скопине мошенники обманом украли деньги у женщины через Whatsapp*

Аферисты взломали аккаунт ее родственника и попросили отправить перевод.

В Скопине мошенники обманом украли деньги у женщины через Whatsapp*. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации, 35-летней женщине в мессенджере написал родственник и попросил перевести деньги. Скопинка согласилась и перевела сумму на указанный счет. Позже выяснилось, что аккаунт родственника взломали и сам он ничего не писал.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Оперативники устанавливают личности мошенников.

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