В Рязанской области в ДТП погибли два человека

Авария произошла 21 августа, примерно в 18:00, на 305-ом километре дороги Р-22 «Каспий».

В Ряжском районе в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 21 августа, примерно в 18:00, на 305-м километре дороги Р-22 «Каспий». 41-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем Hyundai Accent, столкнулась с автомобилем Kia Rio, под управлением 31-летнего жителя Рязанской области.

В результате на месте аварии погибли водитель автомобиля Hyundai Accent и 51-летняяпассажирка автомобиля Kia Rio. Водитель автомобиля Kia получил травмы и был госпитализирован.