В Рязанской областной Думе прошло досрочное открытие осенней сессии

В ходе заседания Аркадий Фомин рассказал о задачах и основных блоках законодательной повестки, сформированной до конца года.

В среду, 21 августа, в Рязанской облдуме прошло досрочное открытие осенней сессии. Это связано с необходимостью оперативного внесения изменений в бюджет.

В ходе заседания председатель областной Думы рассказал о задачах и основных блоках законодательной повестки, сформированной до конца года.

«Безусловным приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции, их семей, а также вопросы улучшения демографии, поддержка материнства и детства, совершенствование налогового законодательства. В осеннюю сессию нас ждет работа над проектом областного бюджета на предстоящий трехлетний период», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Депутаты также проанализируют безопасность образовательных учреждений, готовность муниципалитетов к новому отопительному сезону, вернутся к теме развития производства беспилотных авиационных систем.

Аркадий Фомин напомнил о сентябрьском голосовании на дополнительных выборах депутата областной Думы по округу номер 12.