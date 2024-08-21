В Рязанской области произошла смертельная авария

Отмечается, что трагедия случилась на 20-м километре автодороги Захарово -Большое Коровино — Окуньково — Осово.

В Рязанской области произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что трагедия случилась во вторник, 20 августа, примерно в 21:20, на 20-м километре автодороги Захарово -Большое Коровино — Окуньково — Осово.

По предварительной информации, 42-летний местный житель на «Ладе Калина» не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка.