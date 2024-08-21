В Рязанской области пресекли продажу 54 литров контрафактного алкоголя

На нарушителей составили протоколы, им грозят штрафы.

В Рязанской области пресекли продажу 54 литров контрафактного алкоголя. Об этом в среду, 21 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В областном центре в кафе на улице Зубковой осуществлялась торговля водкой и пивом, при этом лицензии на реализацию алкоголя у заведения не было. Полицейские изъяли из незаконного оборота 16,5 литра алкогольной продукции.

Также подобные нарушения выявили в ходе проверок в магазине Новомичуринска и в селе Муравлянка Сараевского района. Там изъято 18 и 20 литров нелегального спиртного соответственно.

Возбуждены административные расследования по ст. 14.17 и ст. 14.17.1 КоАП РФ, предусматривающие за нарушение требований продажи алкоголя или его продажи без соответствующей лицензии высокие штрафные санкции для юридических и физических лиц.