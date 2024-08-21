В Рязанской области оштрафовали подрядчика на 480 тысяч за срыв сроков
Отмечается, что между минздравом и компанией заключен контракт на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Ряжском, Михайловском и Рязанском районах. Подрядчик в установленные сроки работы не завершил.
В Рязанской области оштрафовали подрядчика на 480 тысяч за срыв сроков строительства ФАПов. Об этом сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что между минздравом и компанией заключен контракт на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Ряжском, Михайловском и Рязанском районах.
Подрядчик в установленные сроки работы не завершил.
Директор обязан выплатить штраф в 480 тысяч рублей.
В настоящее время работы по монтажу фельдшерско-акушерских пунктов завершаются.