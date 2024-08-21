В Рязанской области оштрафовали подрядчика на 480 тысяч за срыв сроков

Отмечается, что между минздравом и компанией заключен контракт на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Ряжском, Михайловском и Рязанском районах. Подрядчик в установленные сроки работы не завершил.

В Рязанской области оштрафовали подрядчика на 480 тысяч за срыв сроков строительства ФАПов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что между минздравом и компанией заключен контракт на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Ряжском, Михайловском и Рязанском районах.

Подрядчик в установленные сроки работы не завершил.

Директор обязан выплатить штраф в 480 тысяч рублей.

В настоящее время работы по монтажу фельдшерско-акушерских пунктов завершаются.