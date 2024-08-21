В ручье Быстрец обнаружили превышение ПДК по нефтепродуктам
Отмечается, что специалисты неоднократно проводили выездное обследование, отбирали пробы воды.
В ручье Быстрец обнаружили превышение ПДК по нефтепродуктам. Об этом сообщило минприроды в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.
Отмечается, что специалисты неоднократно проводили выездное обследование, отбирали пробы воды.
По результатам обнаружили превышение ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения по нефтепродуктам.
Все материалы направили в управление Росприроднадзора, а также в природоохранную прокуратуру.
Напомним, в мае ручей Быстрец уже становился ярко-красным.
В июле рязанцы жаловались на запах бензина в водоеме.