В ручье Быстрец обнаружили превышение ПДК по нефтепродуктам

Отмечается, что специалисты неоднократно проводили выездное обследование, отбирали пробы воды.

В ручье Быстрец обнаружили превышение ПДК по нефтепродуктам. Об этом сообщило минприроды в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.

Отмечается, что специалисты неоднократно проводили выездное обследование, отбирали пробы воды.

По результатам обнаружили превышение ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения по нефтепродуктам.

Все материалы направили в управление Росприроднадзора, а также в природоохранную прокуратуру.

Напомним, в мае ручей Быстрец уже становился ярко-красным.

В июле рязанцы жаловались на запах бензина в водоеме.