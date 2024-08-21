В России разработали ГОСТ на веганскую и вегетарианскую продукцию
Для таких продуктов скоро появится специальная маркировка.
В России разработали ГОСТ на веганскую и вегетарианскую продукцию. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Отмечается, что на такие продукты растет спрос, но требований к ней не установлено. Производители могут вводить потребителя в заблуждение.
По данным издания, в веганской еде не должно быть кармина, молочной сыворотки и лактозы, а красивая упаковка — не показатель качества.
Для подобных продуктов скоро появится специальная маркировка.