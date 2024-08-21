В России разработали ГОСТ на веганскую и вегетарианскую продукцию

Для таких продуктов скоро появится специальная маркировка.

В России разработали ГОСТ на веганскую и вегетарианскую продукцию. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Отмечается, что на такие продукты растет спрос, но требований к ней не установлено. Производители могут вводить потребителя в заблуждение.

По данным издания, в веганской еде не должно быть кармина, молочной сыворотки и лактозы, а красивая упаковка — не показатель качества.

Для подобных продуктов скоро появится специальная маркировка.