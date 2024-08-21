В России на ОГЭ не разрешат приводить примеры из мультиков и компьютерных игр

Нововведения вступят в силу с 2025 года.

В России на ОГЭ не разрешат приводить примеры из комиксов, графических романов, манги, аниме, фанфиков и компьютерных игр при написании сочинения. Об этом сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений.

Согласно новым критериям оценивания задания № 13.3, экзаменуемые смогут приводить аргументы только из прочитанного текста. При этом виды примеров из жизненного опыта теперь ограничены: запрещено обращаться к определенным жанрам.

Нововведения вступят в силу с 2025 года.