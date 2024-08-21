В районе Лысой горы в Солотче прошел противопожарный рейд

Спасатели напомнили местным жителям о правилах пожарной безопасности в летний период, раздали памятки. Также с отдыхающими провели разъяснительную работу о правилах поведения и недопустимости разведения костров в лесу.

В районе Лысой горы в Солотче прошел противопожарный рейд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

21 августа специалисты МКУ «Управление по делам ГОЧС Рязани» провели профилактические рейды в Солотче в районе Лысой горы. Спасатели напомнили местным жителям о правилах пожарной безопасности в летний период, раздали памятки. Также с отдыхающими провели разъяснительную работу о правилах поведения и недопустимости разведения костров в лесу.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 до 50 тысяч, на должностных лиц — от 60 до 90 тыс., на юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.