В Подмосковье подростки остригли школьницу после просьбы не ругаться матом

В Подмосковье подростки напали на девочку после того, как она сделала замечание в их адрес. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Дрожжино в ЖК на улице Южной. Как рассказала мать потерпевшей, конфликт ее дочери с группой детей начался, когда девочка возмутилась нецензурной бранью, которую использовали в речи подростки.

«Сделала замечание. Когда дочь уходила, схватили ее, прижали к дому, один достал ножницы из барсетки, двое держали, а третий срезал волосы на голове», — поделилась родительница девочки.

Женщина намерена заявить на несовершеннолетних в полицию.