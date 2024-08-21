В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
ПВО сбила семь авиабомб Hammer, противокорабельную ракету «Нептун-МД», 15 снарядов HIMARS, а также 63 беспилотника ВСУ.
ВСУ потеряли до 2060 боевиков за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
ПВО сбила семь авиабомб Hammer, противокорабельную ракету «Нептун-МД», 15 снарядов HIMARS, а также 63 беспилотника ВСУ.
Российские военные уничтожили танк, установку РСЗО RAK-SA-12 и склад боеприпасов.
Кроме того, ВС России освободили населенный пункт Желанное в ДНР.