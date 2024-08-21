В Казани мужчина умер после капельницы от похмелья

В Казани мужчина умер после капельницы от похмелья. Об этом в среду, 21 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Как рассказала супруга погибшего, все началось с того, что она увидела в соцсетях у знакомого косметолога рекламу капельниц с витаминами. Женщина страдала от сильных отеков после родов и решила, что это может помочь. Муж согласился прокапаться за компанию — для поднятия иммунитета. Супруга заказала капельницы и препараты у знакомой.

Проводить процедуру косметолог приехала к паре лично. По словам клиентов, специалист не поинтересовалась, на что жалуются супруги, имеются ли у них какие-то хронические заболевания или аллергия на препараты, якобы она просто вколола «специальный раствор» за 8 тысяч рублей и уехала.

В этот же день пара почувствовала себя плохо: у обоих поднялась температура, началась рвота. Позже состояние жены стабилизировалось. Мужчину пришлось экстренно госпитализировать. В больнице врачи попытались спасти его, но не смогли: на второй день после процедуры он скончался от желудочно-кишечного кровотечения, развившегося на фоне гастрита.

Позже, по словам супруги, выяснилось, что вместо оздоравливающего препарата им поставили капельницу от похмелья. Женщина уверяет, что ее муж спиртное не пил.

У 30-летнего отца остались двое детей.