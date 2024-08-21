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В Калужской области бармен погиб на афтерпати фестиваля после избиения охраной

В Калужской области бармен погиб на афтерпати фестиваля после избиения охраной. Об этом в среду, 21 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников погибшего.

По их словам, 34-летний мужчина работал на мероприятии. В ночь с 19 на 20 августа погибший отдыхал и захотел познакомиться с девушкой. Оказалось, что у нее был молодой человек, из-за чего возник конфликт с ее друзьями. В ссору вмешались охранники фестиваля, по словам близких, они связали пострадавшему руки и ноги, избивали втроем и душили.

Отмечается, что в полиции Калужской области возбуждать уголовное дело отказались, так как при вскрытии повреждений внутренних органов не обнаружили. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца.

По данным портала, организаторы фестиваля запрещали обсуждать эту информацию в СМИ и среди знакомых — сообщения об этом удалялись из внутренних чатов, где находились сотрудники и волонтеры.

Видео можно посмотреть по ссылке.