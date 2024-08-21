Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
26°
Чтв, 22
26°
Птн, 23
30°
ЦБ USD 90.69 1.15 21/08
ЦБ EUR 100.2 1.26 21/08
Нал. USD 89.55 / 90.48 21/08 10:55
Нал. EUR 99.10 / 99.50 21/08 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
7 254
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
3 870
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
6 816
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
6 343
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В избиркоме рассказали, почему в Рязанской области нет электронного голосования
По словам председателя Дмитрия Бокова, должен быть достигнут консенсус всего политического поля на применение новых технологий. Это касается политических партий, которые представлены в Госдуме, в облдуме, их региональных отделений.

Председатель Рязанского областного избиркома Дмитрий Боков рассказал, почему в регионе нет дистанционного электронного голосования. Об этом он сообщил в интервью ГТРК «Ока».

По его словам, должен быть достигнут консенсус всего политического поля на применение новых технологий. Это касается политических партий, которые представлены в Госдуме, в облдуме, их региональных отделений.

«Нужно все обговаривать. Как только этот консенсус будет достигнут, как только все будут готовы, до избирателей тоже информация будет доведена, то, соответственно, как только вот эта общая готовность будет достигнута, я думаю, что ДЭГ нужно применять», — отметил Боков.