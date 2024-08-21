В избиркоме рассказали, почему в Рязанской области нет электронного голосования

По словам председателя Дмитрия Бокова, должен быть достигнут консенсус всего политического поля на применение новых технологий. Это касается политических партий, которые представлены в Госдуме, в облдуме, их региональных отделений.

Председатель Рязанского областного избиркома Дмитрий Боков рассказал, почему в регионе нет дистанционного электронного голосования. Об этом он сообщил в интервью ГТРК «Ока».

По его словам, должен быть достигнут консенсус всего политического поля на применение новых технологий. Это касается политических партий, которые представлены в Госдуме, в облдуме, их региональных отделений.

«Нужно все обговаривать. Как только этот консенсус будет достигнут, как только все будут готовы, до избирателей тоже информация будет доведена, то, соответственно, как только вот эта общая готовность будет достигнута, я думаю, что ДЭГ нужно применять», — отметил Боков.