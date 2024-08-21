В Иркутской области в ДТП погибли мужчина и его шестилетний сын

В Иркутской области в ДТП погибли мужчина и его шестилетний сын. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местную ГАИ.

Предварительно, 31-летний водитель на «Toyota Avensis» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «SITRAK».

В результате водитель легковушки погиб на месте, шестилетний ребенок скончался в больнице.

Также в салоне иномарки находилась 30-летняя супруга мужчины и еще трое детей в возрасте 12 и 13 лет, которым была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что у главы семейства не было водительского удостоверения.