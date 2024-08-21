В Госдуме предложили ввести ограничение на покупку оружия для новых граждан РФ

Инициатива подразумевает выдачу разрешения на вооружение спустя пять лет после процесса натурализации.

В Госдуме предложили ввести ограничение на покупку оружия для новых граждан РФ. Документ размещен в думской базе данных.

Новыми положениями предлагается дополнить статью 13 закона «Об оружии» (право на приобретение оружия гражданами РФ). В пояснительной записке указано, что сейчас этот закон не разделяет граждан по способу получения гражданства, в результате чего лица, принятые в гражданство РФ, с этого момента вправе вооружаться.

«При этом в отличие от граждан РФ по рождению лицам, принимаемым в гражданство РФ, помимо освоения русского языка необходимо пройти социокультурную адаптацию, интегрироваться в общественный уклад. Немедленное предоставление лицам, принятым в гражданство РФ, права на получение оружия создает социальную напряженность в обществе и является фактором роста криминальной активности среди недавних иностранных граждан», — говорится в документе.

Законопроектом предлагается ввести норму о том, что принятые в российское гражданство лица могут реализовать право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковых устройств через пять лет со дня получения гражданства.