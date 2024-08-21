В Госдуме предложили считать смягчающим фактором самозащиту при домашнем насилии

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на данные экспертов, по которым в 2020—2021 годах 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, пояснили суду, что пытались защититься от домашнего насилия.

В Госдуме предложили считать смягчающим фактором самозащиту при домашнем насилии, если она привела к совершению преступления. Об этом в среду, 21 августа, сообщило агентство ТАСС.

Новым положением хотят дополнить статью 61 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, смягчающие наказание). В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на данные экспертов, по которым в 2020—2021 годах 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, пояснили суду, что пытались защититься от домашнего насилия.

«Многие преступления, совершенные жертвами домашнего насилия, происходят в контексте самозащиты. Если жертва, защищаясь от агрессора, совершает преступление, необходимо учитывать, что действия были направлены на спасение собственной жизни и здоровья, а не на умышленное причинение вреда», — указано в документе.