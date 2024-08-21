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Умерла Заслуженный учитель России Татьяна Сущинская
С 1974 года она 20 лет работала в школе/гимназии № 5.

Умерла Заслуженный учитель России Татьяна Сущинская. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе рязанского Управления образования и молодежной политики.

Педагога не стало 19 августа. Она была учителем русского языка и литературы, учителем-методистом. Становилась победителем областных этапов конкурсов «Учитель года» в 1992 и 1994 годах, лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года — 1992». Получила звания — отличник народного образования, заслуженный учитель школы РФ.

В 1970 году Татьяна Сергеевна закончила Рязанский государственный педагогический институт. По распределению начала свою педагогическую деятельность в Белореческой средней школе Сараевского района Рязанской области. С декабря 1974 года 20 лет работала в школе/гимназии № 5, готовила выпускников гимназий Чехословакии к поступлению в советские вузы, 19 лет работала в частных московских лицеях.

Фото: группа рязанского Управления образования и молодежной политики ВКонтакте