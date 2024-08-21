У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду
Отмечается, что мужчину остановили в селе Реткино Рязанского района в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был привлечен за подобное нарушение.
У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что мужчину остановили в селе Реткино Рязанского района в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был привлечен за подобное нарушение.
Суд назначил местному жителю 180 часов обязательных работ.
Кроме того, конфисковали автомобиль.