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Стала известна лучшая школа в Рязанской области
Аналитики оценивали по успехам выпускников 2024 года.

Стала известна лучшая школа в Рязанской области. Рейтинг опубликовало агентство RAEX. Аналитики оценивали конкурентоспособность выпускников в 2024 году.

По данным исследования, на первой строчке находится рязанский лицей № 4, на второй — гимназия № 5 в областном центре. Замыкает тройку лидеров школа № 3 «Центр развития образования» города Рязани.

Также в рейтинг вошли рязанские гимназия № 2, лицей № 52, школы №№, 55, 68, 17 и новомичуринская школа № 3.