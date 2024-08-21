Стала известна лучшая школа в Рязанской области

Аналитики оценивали по успехам выпускников 2024 года.

Стала известна лучшая школа в Рязанской области. Рейтинг опубликовало агентство RAEX. Аналитики оценивали конкурентоспособность выпускников в 2024 году.

По данным исследования, на первой строчке находится рязанский лицей № 4, на второй — гимназия № 5 в областном центре. Замыкает тройку лидеров школа № 3 «Центр развития образования» города Рязани.

Также в рейтинг вошли рязанские гимназия № 2, лицей № 52, школы №№, 55, 68, 17 и новомичуринская школа № 3.