Шольц: Украина готовила атаку в Курской области «секретно и без обратной связи»

Он отметил, что ФРГ внимательно следит за развитием событий. Также Шольц заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину и останется ее крупнейшим сторонником в Европе.

Шольц заявил, что Украина готовила атаку в Курской области «секретно и без обратной связи». Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что ФРГ внимательно следит за развитием событий.

Также Шольц заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину и останется ее крупнейшим сторонником в Европе.